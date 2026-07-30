Міністр оборони Польщі заявив про надзвичайно важку ніч для польської ППО

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч" у зв’язку з повітряною атакою Росії на Україну, під час якої у Польщі серед поля впав невідомий об’єкт.

Про це Косіняк-Камиш написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Надзвичайно важка ніч для нашої протиповітряної оборони, систем спостереження та виявлення загроз. Дякую генералу Новаку та Оперативному командуванню Збройних сил Польщі, усім, хто сьогодні координував, спостерігав, аналізував та реагував на події над Україною та в нашому повітряному просторі", – зазначив Косіняк-Камиш.

За його словами, інформація оперативно передавалася та координувалася відповідними службами, а також надходила до найважливіших осіб у країні.

"Зараз триває з’ясування, який саме об’єкт впав у околицях населеного пункту Тарнава-Колонія", – додав міністр.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило 30 липня вранці, що уночі, на тлі російської повітряної атаки на Україну, неідентифікований об’єкт залетів у повітряний простір країни та згодом зник з радарів.

Місцеві мешканці Люблінського воєводства повідомляли про вибухи і кратер у полі, а в самому воєводстві, на сході Польщі, лунали сигнали повітряної тривоги.

Поліція підтвердила, що на місці падіння невідомого об’єкта знайдені уламки.