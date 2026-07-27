Брюссель розглядає новий підхід до запровадження санкцій щодо Росії після того, як Греція блокувала ухвалення масштабного пакета обмежувальних заходів ЄС.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, європейські посадовці шукають способи пришвидшити затвердження більш цілеспрямованих фінансових обмежень, щоб у держав-членів було менше можливостей застосовувати право вето під час переговорів.

Греція протягом кількох тижнів вимагала винятку для суден компанії Dynagas, щоб ті могли продовжувати транспортувати російський СПГ, ставлячи це умовою своєї згоди на перелік не пов’язаних із цим заходів проти РФ.

Троє посадовців розповіли, що наразі триває робота над тим, як обмежити цю тактику, яка стала дедалі поширенішою під час останніх переговорів щодо санкцій ЄС, оскільки столиці країн-членів прагнуть захистити компанії, що досі ведуть бізнес із Росією.

Однією з ідей, яка набирає популярності як у Європейській комісії, так і серед найбільш проукраїнських країн-членів, є узгодження та впровадження санкцій окремо або невеликими тематичними пакетами, а не прагнення до великих пакетів.

Посадовці переконані, що це знизить ризик затримки заходів через національні вето.

"Це може бути останнім "пакетом" санкцій. Зараз цілком очевидно, що такий підхід більше не працює", – сказав один зі співрозмовників, маючи на увазі заходи, щодо яких нарешті було досягнуто згоди в четвер після кількох тижнів обструкції з боку Греції.

З лютого 2022 року ЄС ухвалив 21 пакет санкцій проти Росії, дотримуючись політики об’єднання заходів та їхнього колективного узгодження за умови одностайної підтримки 27 держав-членів. Однак це дедалі частіше призводило до того, що національні вето щодо окремих заходів затримували інші, не пов’язані з ними обмеження, які мали повну підтримку всіх столиць.

Найяскравіше це проявилося минулого тижня, коли Греція відмовилася схвалити останній пакет, доки інші держави ЄС не погодяться надати судноплавній компанії Dynagas, що належить мільярдеру Джорджу Прокопіу, виняток із не пов’язаної з цим санкції, узгодженої в жовтні 2025 року, яка забороняє їй транспортувати російський СПГ до країн, що не входять до ЄС, починаючи з січня 2027 року.

Кілька дипломатів ЄС, які брали участь у переговорах, назвали цю тактику "обурливою".

"Я більше не хочу чути, як хтось говорить про "солідарність", – зазначив один із них.

Прихильники нового підходу стверджують, що потужні й ефективні заходи можуть бути швидко схвалені Радою ЄС без зайвого розголосу та публічної уваги, які супроводжують "пакетний" підхід. Окремі заперечення не зможуть зірвати чи затримати запровадження інших санкцій.

Однак деякі посадовці застерігають, що чинна стратегія давала столицям змогу усвідомити: багато держав-членів зазнають економічних наслідків від рішень щодо санкцій, що допомогло б переконати їх у виправданості того, щоб взяти на себе частину цих втрат.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Детальніше читайте у статті: Компроміси заради санкцій. Як ЄС домовився про нову хвилю тиску на Росію і що довелося "здати".