В Ирландии подтвердили, что ЕС пересматривает подход к санкциям против России

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти заявила, что ЕС рассматривает возможность отказа от введения пакетов санкций против России в пользу более частых и постепенных мер.

Об этом чиновница рассказала в интервью Euractiv, пишет "Европейская правда".

Ирландия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, достигла компромисса по поводу последнего, 21-го пакета санкций после ожесточенного противостояния с Грецией, которая высказывала оговорки в целях защиты собственной судоходной отрасли. Дебаты по последнему пакету ограничений, в результате которых многие предложения Еврокомиссии были ослаблены или отменены, подтолкнули дипломатов пересмотреть стратегию давления на Россию.

"Нам нужно посмотреть, какой подход наилучший", – сказала глава МИД Ирландии, отвечая на вопрос о планах по 22-му пакету санкций.

Глава украинского МИД Андрей Сибига предложил ЕС вводить новые целенаправленные санкции каждый раз, когда Россия бомбардирует мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

Макэнти подтвердила, что предложение украинской стороны активно рассматривается в ЕС.

"К сожалению, мы наблюдаем наибольшее количество нападений на гражданскую инфраструктуру и людей с начала войны, недавно это произошло в Киеве. Так стоит ли нам принять что-то подобное [предложение Сибиги] во внимание? Это то, что Комиссия активно изучает и совершенствует", – заявила глава ирландского МИД.

Она признала, что согласование новых пакетов санкций в ЕС становится все сложнее, поскольку национальные интересы начинают сказываться.

"Совершенно очевидно, что чем больше санкций мы вводим и чем больше пакетов принимаем, тем сложнее это становится, поскольку отдельные экономики, отрасли и секторы в государствах-членах все теснее взаимосвязаны", – отметила Макэнти.

В то же время министр подчеркнула, что внутренние разногласия не являются поводом для отказа от усиления санкционного давления на Россию.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Брюссель рассматривает новый подход к введению санкций в отношении России после того, как Греция заблокировала принятие масштабного пакета ограничительных мер ЕС.

Напомним, Совет ЕС 23 июля окончательно одобрил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "наносит мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

Это произошло после того, как отдельные страны по разным причинам заблокировали его принятие, последней из которых была Греция.

Подробнее читайте в статье: Компромиссы ради санкций. Как ЕС договорился о новой волне давления на Россию и что пришлось "сдать".