Президент Польши подписал закон о запрете смартфонов в школах

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который с ближайшего учебного года запрещает использование смартфонов в школах.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В пятницу Навроцкий подписал поправки к закону об образовании, которые устанавливают запрет на использование смартфонов в школах и детских садах, в том числе между занятиями, уже с 1 сентября 2026 года.

Поправки предусматривают, что учащимся школ, независимо от государственной или частной формы собственности, запрещено использовать на территории заведения смартфоны или другие устройства с таким функционалом – в том числе на переменах и внеклассных занятиях.

Запрет распространяется также на учреждения дошкольного образования.

Исключения предусмотрены только для ситуаций, когда учитель запланировал использование смартфонов или планшетов в ходе учебного процесса, либо в случае необходимости для ученика связаться с родителями.

Использование устройства в течение дня может быть разрешено учащимся с инвалидностью или другими особыми потребностями, из-за которых им необходимо регулярно пользоваться определенным приложением или специализированным оборудованием, управление которым осуществляется через смартфон.

Подобные инициативы рассматриваются или уже внедрены рядом европейских стран.

В Латвии с 1 июня вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школе учащимися 1–9 классов, за исключением случаев, когда учитель разрешил это в рамках учебного процесса.

В Чехии правительство предлагает запретить использование мобильных телефонов в школах с сентября 2027 года.