Рютте после падения российской ракеты в Польше: укрепляем нашу готовность к обороне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском после того, как 30 июля на территории Польши упала российская ракета.

Об этом Рютте сообщил в X, передает "Европейская правда".

В разговоре с Туском Рютте подчеркнул, что падение российской ракеты в Люблинском воеводстве является прямым следствием войны России против Украины и очередным безответственным поступком Москвы.

Генеральный секретарь НАТО осудил удары РФ по Украине в ночь на 30 июля и подчеркнул, что поддержка Киева будет продолжена.

"НАТО продолжает оказывать необходимую поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Наша приверженность этому делу непоколебима", – написал Рютте.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что во время атаки Польша и НАТО задействовали свои средства противовоздушной и наземной обороны.

Он выразил солидарность с Варшавой и добавил, что союзники будут продолжать усиливать готовность НАТО к защите от любой угрозы, в частности от ракетных атак.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по всем признакам, в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Воронка, пробитая ракетой в земле, имеет диаметр около 10 метров и глубину около 5 метров; обломки разлетелись на 200 метров вокруг. В сеть выложили момент взрыва ракеты, зафиксированный одной из частных камер наблюдения.

Туск после инцидента с падением ракет в Польше объявил, что в ближайшее время Варшава рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.