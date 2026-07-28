У Румунії зупинили реактор АЕС через рівень води в Дунаї

Румунія призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї, спричинений посушливою погодою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Реактор №1 Чернаводської атомної електростанції був контрольовано зупинений у вівторок, 28 липня, об 11:00 ранку через дуже низький рівень води в Дунаї для захисту установок.

Румунська ядерна енергетична компанія Nuclearelectrica попередила, що якщо ситуація погіршиться, реактор №2 також може бути зупинений.

Рішення про закриття було ухвалено на основі процедур, що застосовуються в умовах сильної посухи, згідно з останніми прогнозами, опублікованими Національним інститутом гідрології та водного господарства (INHGA).

За даними Nuclearelectrica, реактор буде знову під'єднано до Національної енергетичної системи після того, як експлуатаційні умови дозволять відновити його діяльність.

За даними Міністерства енергетики Румунії, швидкість потоку Дунаю впала приблизно до 1630 кубічних метрів за секунду, і рішення про зупинку реактора №1 було ухвалене для захисту трьох охолоджувальних насосів.

"Цей захід має превентивний характер і необхідний для захисту обладнання, пов’язаного з трьома охолоджувальними насосами. Можливий вихід з ладу одного з насосів вимагатиме складних ремонтних робіт, що триватимуть кілька місяців, а можуть сягати й року", – заявили в Міністерстві енергетики.

Повідомляли, що через падіння рівня води в Дунаї у Румунії сів на мілину швейцарський пароплав з понад 200 людьми на борту.

Наприкінці липня в румунській частині Дунаю зафіксували найнижчий рівень води за 30 років.