Трамп "не уверен", разрешит ли он Украине производить ракеты для системы Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не решил, разрешит ли он Украине производить ракеты-перехватчики для системы "Patriot".

Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Система противовоздушной обороны Patriot имеет решающее значение для способности Украины перехватывать российские баллистические ракеты, направленные на Киев и другие города. В начале июля на полях саммита НАТО президент США сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине право производить системы Patriot.

Впрочем, сейчас президент США заявил, что "не уверен", предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет для Patriot, и отметил, что пока "рассматривает этот вопрос".

"Это чрезвычайно мощное оружие, и (...) мы должны быть несколько осторожными в отношении того, кому мы предоставляем лицензию. Мы на самом деле не выдаем лицензий на оборудование", – сказал он.

Трамп сообщил, что его внимание сосредоточено на прекращении войны России в Украине. В частности, он отметил, что его два спецпосланника, Джаред Кушнер и Стив Виткофф, в ближайшие дни впервые посетят Украину.

"Проще говоря, мы хотим, чтобы война России против Украины закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мир", – сказал американский президент.

Комментарии Трампа прозвучали всего через два дня после того, как он встретился с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Во время встречи в Вашингтоне Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить в экстренном порядке пакет перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Также Зеленский рассказал, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".