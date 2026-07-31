Сотні людей евакуювали через пожежу неподалік британської АЕС

У графстві Саффолк на сході Англії оголосили надзвичайну ситуацію через масштабну лісову пожежу, яка спалахнула неподалік атомної електростанції Sizewell B.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Вогонь охопив понад 80 гектарів території, зокрема частину природного заповідника.

Як зазначається, сотні людей були евакуйовані з районів поблизу осередку займання. Пожежу вдалося взяти під контроль увечері 30 липня, однак на місці залишилися щонайменше 12 пожежних бригад для подальшого моніторингу ситуації.

Фото: The Guardian

Лісова пожежа спалахнула на наступний день після того, як половину Англії було офіційно оголошено зоною посухи, включаючи Східну Англію та шість інших регіонів.

Писали, що кількість смертей у Великій Британії, які пов’язані зі спекою, майже вдвічі перевищила загальний показник за 2025 рік.

За оцінками Інституту імені Роберта Коха, цього року по всій Німеччині через високі температури вже померло майже 10 тисяч людей.

Бельгійський інститут громадського здоров’я Sciensano повідомив, що під час червневої спекотної хвилі та в перші дні липня було зареєстровано 2 тисячі смертей, що становить надмірну смертність на рівні 48%.