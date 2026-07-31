Румунія піднімала винищувачі через повітряні цілі на кордоні з Україною

Румунія у четвер ввечері підняла в повітря два винищувачі F-16 після виявлення повітряних цілей поблизу кордону з Україною, місцеве населення отримало повідомлення про загрозу повітряної атаки.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії у четвер ввечері, 30 липня, виявила групу повітряних цілей поблизу річкового кордону з Україною. Два літаки F-16 були підняті в повітря о 21:12 для моніторингу ситуації.

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій розіслала населенню в повіті Тулча повідомлення RO-Alert про повітряну загрозу.

Повідомляється, що повітряні цілі, зафіксовані на радарах, перебували в національному повітряному просторі Румунії приблизно 20 секунд, близько 21:14. Опісля вони перетнули кордон у бік України.

Цілі зникли з екранів радарів, а згодом з української сторони надійшли повідомлення про вибухи.

Нагадаємо, донедавна Румунія не збивала дрони, які порушували її повітряний простір на тлі атак РФ на Україну, однак це змінилось наприкінці липня.

26 липня Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрон, який порушив її повітряний простір.

Після цих випадків Бухарест відкликав свого посла у Росії для консультацій та вислав російського дипломата з країни.

Президент Румунії Нікушор Дан відправив до США свого радника з питань національної безпеки та начальника Генерального штабу оборони.