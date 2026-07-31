ЗМІ з'ясували, про який нібито "теракт" Білорусь попереджала Польщу

Білорусь попередила Польщу про можливий "теракт", який стосувався нібито запланованої атаки на дітей лідерки білоруської демократичної опозиції Світлани Тихановської.

Про це повідомляє білоруське незалежне видання "Наша Ніва", пише "Європейська правда".

Джерелом викриттів, на які послалась білоруська сторона, став Роман Протасевич, колишній білоруський опозиційний діяч. А ймовірний напад нібито планував білоруський активіст Денис Дашкевич, який проживає в Польщі з 2022 року та проти якого у 2023 році в Білорусі порушили кримінальну справу за образу Лукашенка.

У Telegram-каналі Протасевича стверджувалося, нібито Дашкевич шукав інформацію про місце проживання Тихановської та її дітей, а також нібито розглядав можливість замаху як способу привернути увагу до своїх проблем, оскільки Польща позбавила його статусу біженця.

Дашкевич у розмові з виданням зазначив, що дізнався про публікацію від журналістів. "Я трохи в шоці. Ні Протасевич, ні білоруські пропагандисти зі мною не зв’язувалися, інтерв’ю не просили. Я взагалі особисто не знаю Романа Протасевича. Навіщо він це написав, я не розумію", – прокоментував він.

Дашкевич не заперечує, що згадував дітей Тихановської у приватних чатах, зокрема з учасниками чату "Партизанка", до яких звертався по допомогу.

"Я був під впливом емоцій і справді написав кільком правозахисникам щось на кшталт: "Що, прибрати дітей Тихановської, щоб звернули увагу на мою проблему?". Я це визнаю. Але жодних дій не вживав: не шукав її, нічого їй не писав і ніде публічно цього не висловлював", – сказав Дашкевич. Він додав, що "писав усім підряд, бо не розумів, що робити".

"Людина отримує такий документ (про скасування статусу біженця. – Ред.) – і усвідомлює, що в Білорусі на неї фактично чекає смерть. Це не виправдання, але я був у дуже важкому емоційному стані", – зазначив він.

Дашкевич стверджує, що про його листування стало відомо білоруським спецслужбам. Після цього, за його словами, білоруська сторона через офіційні канали попередила Польщу про нібито підготовку "теракту". Згодом до нього прийшли співробітники польського Агентства внутрішньої безпеки.

"Вони показали матеріали: білоруський міністр передав інформацію польській стороні про те, що в Польщі готується теракт. Моє прізвище спочатку, наскільки я розумію, там навіть не згадувалося, але йшлося про мене", – розповів білорус.

Дашкевич показав співробітникам агентства своє листування та надав пояснення. За його словами, перевірка тривала кілька днів і вже завершилася. Офіційної інформації від Агентства внутрішньої безпеки Польщі про результати перевірки немає.

23 липня Білорусь заявила, що поінформувала Польщу про підготовку теракту в країні, що полягав у заподіянні шкоди дітям білоруської активістки.

У відповідь у Варшаві заявили, що польські спецслужби ставляться до всієї інформації про можливі загрози з належною серйозністю.