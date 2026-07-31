На Кіпрі затримали чоловіка, якого Британія підозрює у шпигунстві для Ірану

На Кіпрі заарештували чоловіка у межах першого розслідування Великої Британії за Законом про національну безпеку, яке стосується можливих правопорушень за кордоном.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як зазначається, йдеться про 44-річного Рашада Султанова, який має громадянство Великої Британії та Азербайджану.

Його затримали кіпрські правоохоронці 17 липня, після чого він залишився під вартою до завершення процедури екстрадиції.

Королівська прокуратура Великої Британії санкціонувала висунення обвинувачень проти Султанова відповідно до Закону про національну безпеку.

За даними британських правоохоронців, затримання пов’язане з розслідуванням Лондонського управління з боротьби з тероризмом (CTP) щодо інцидентів на британській військовій базі ВПС Акротирі на Кіпрі, які сталися у період з 11 травня до 22 червня 2025 року.

Султанову інкримінують проникнення на територію забороненого об’єкта – військової бази – та подальшу передачу отриманої інформації іранському Корпусу вартових ісламської революції.

Наразі британські та кіпрські органи продовжують співпрацювати з Королівською прокурорською службою та Національним агентством боротьби зі злочинністю у межах процедури екстрадиції.

Звинувачення висунуті за розділами 3 і 4 Закону про національну безпеку, які передбачають відповідальність за допомогу іноземній розвідувальній службі та проникнення на заборонені об’єкти з метою завдання шкоди Великій Британії.

Варто нагадати, що раніше Кіпр прагнув отримати гарантії від Великої Британії для того, щоб її військові бази на острові не використовувалися для ведення військових операцій на Близькому Сході, зокрема в Ірані, навіть після зміни уряду.

Ці бази роками залишаються болючим питанням у відносинах між Лондоном та Нікосією. Занепокоєння Кіпру посилилося після того, як іранський безпілотник вдарив по авіабазі Акротирі 2 березня, після початку американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану.

Нікосія розкритикувала те, що вона вважала поганою комунікацією з боку Лондона щодо інциденту, зокрема щодо того, чи брала база участь в оборонних операціях, пов'язаних з конфліктом в Ірані, а також відсутність завчасного попередження для місцевих жителів.

Після цього президент Кіпру Нікос Христодулідіс назвав військові бази Британії на острові "колоніальним наслідком" та закликав до дискусії з Лондоном щодо їхнього майбутнього.