Понад 40 тисяч мігрантів могли проникнути в іспанський анклав в Африці за добу

Іспанські сили безпеки оцінили, скільки мігрантів могли нелегально потрапити до північноафриканського анклаву Сеута впродовж 24 годин.

Про це пише El Pais, передає "Європейська правда".

Уточнено о 12:30. Іспанські ЗМІ уточнили, що мова йде про цифру не за останні кілька днів, а за 24 години.

За попередніми оцінками сил безпеки Іспанії, за останню добу до Сеути нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів.

Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли, за оцінками, понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю.

Як зазначається, чинну кількість прибулих деякі джерела оцінюють майже в 50 тисяч осіб. Це означає зростання населення анклаву, де зареєстровано 83 600 осіб, на понад 50%.

Іспанський уряд заявив, що розгорне підрозділи армії у своєму північноафриканському анклаві Сеута для посилення безпеки.

А міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії.