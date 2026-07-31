СМИ узнали о просьбе Зеленского к Трампу о Starlink на территории России

В ходе закрытых переговоров в Белом доме 28 июля президент Владимир Зеленский попросил дать Украине разрешение на использование системы Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.

Об этом стало известно изданию The Atlantic, сообщает "Европейская правда".

Эта идея, о которой ранее не сообщалось, предлагает США способ избежать поставок Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, запасы которых из-за войны в Иране резко сократились. Вместо этого Украина расширит использование другой американской технологии: сети спутниковой связи Starlink, которую контролирует Илон Маск.

По словам двух чиновников, высказавшихся на условиях анонимности, Зеленский попросил Трампа добиться от Маска разрешения на использование Starlink для наведения ударов дронов на территории России. Третий чиновник также подтвердил просьбу Зеленского.

До сих пор Маск разрешал Украине использовать Starlink только на собственной территории, в частности в Крыму и других регионах, оккупированных Россией. В то же время компания Маска SpaceX ограничила использование Starlink на территории России.

На переговорах с Трампом во вторник Зеленский объяснил необходимость поражения малых и мобильных целей на территории РФ, таких как батареи баллистических ракет, которые российские войска использовали для ударов по городам по всей Украине.

В ходе своего визита в США на этой неделе Зеленский просил о встрече с Маском, чтобы обсудить свой план поражения этих пусковых установок, но, по словам одного из участников переговоров, миллиардер отклонил приглашение.

Во время встречи в Белом доме Трамп сказал своему украинскому коллеге, что рассмотрит эти просьбы, но не указал, согласится ли на них в конечном итоге, как сообщил один из чиновников.

Один из чиновников сообщил, что окончательное решение Трампа по поводу предложения Зеленского, вероятно, в значительной степени будет зависеть от того, сочтет ли президент США, что это может помочь ускорить завершение конфликта. Если он сочтёт, что использование Starlink позволит Украине заставить Путина сесть за стол переговоров, то Трамп, возможно, поддержит это предложение. Но если он сочтёт, что это лишь обострит ситуацию, то, вероятно, не поддержит, сообщил один из чиновников.

Зеленский также подчеркнул Трампу, что Украине необходимо противостоять ракетной угрозе до наступления зимы, когда Россия может вновь попытаться вывести из строя украинскую энергосистему и системы отопления, сообщили два чиновника, знакомые с ходом переговоров.

Напомним, в начале июля на полях саммита НАТО президент США сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине право производить ракеты для системы Patriot.

Однако в недавнем интервью FT Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики.