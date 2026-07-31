Сибига: Украина выявила пропагандистскую кампанию России, связанную с кризисом в Сеуте

Украина выявила интенсивную российскую пропагандистскую кампанию по всей Европе, в которой миграционный кризис в испанском анклаве Сеута используется в целях дестабилизации.

Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига в X, пишет "Европейская правда".

Сибига заявил, что аналитики выявили пророссийскую сеть СМИ, возглавляемую "Правдой" и RT, которая распространяет тысячи публикаций на тему миграционного кризиса в Сеуте.

По подсчетам, речь идет о более чем 1 500 публикациях, из которых 300 были опубликованы испанской версией "Правды".

Глава МИД Украины подчеркнул, что Россия годами использует миграцию и другие чувствительные темы для разжигания страха и дестабилизации стран Европы.

Чиновник призвал европейских партнеров полностью запретить все российские пропагандистские ресурсы.

"Дело не в самой ситуации, а в том, как Россия пытается эксплуатировать любую тему, которая может служить ее интересам. Единственный способ защитить общественность от такого вмешательства – это прекратить его", – заявил Сибига.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что с начала нынешнего миграционного кризиса в испанский анклав Сеута с территории Марокко незаконно проникли более 50 тысяч человек, в то время как местные власти говорят о еще более высокой цифре.

Из-за миграционного кризиса в Сеуте правительства Италии и Чехии призвали закрыть Шенгенскую зону для Испании.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Испании в ответ на миграционный кризис в испанском анклаве Сеута, куда незаконно проникли из Марокко десятки тысяч мигрантов.