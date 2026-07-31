Украина и Молдова согласовали действия в условиях низкого уровня воды в Днестре

Украина и Молдова согласовали порядок использования воды в Днестре, важнейшей водной артерии для водоснабжения Молдовы, на фоне снижения уровня воды в реке.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Министр охраны окружающей среды Молдовы Георге Хаджер сообщил, что представители Молдовы и Украины на заседании Днестровской комиссии в пятницу договорились, что сбросы воды из Днестровского водохранилища на ближайшие две недели сократят со 100 до 85 м³/с.

Сначала украинская сторона хотела сократить сброс до 70 м³/с, чтобы сохранить запасы на случай продолжительной засухи. Молдова тогда попросила сохранить объемы в 100 м³/с до конца июля, и Украина согласилась.

Также договорились постоянно отслеживать уровень воды и объемы её использования, а также работу водозаборных сооружений – в том числе того, которое обеспечивает водоснабжение Кишинева.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации комиссия соберётся на внеочередное заседание.

Также рассмотрят возможные ограничения на использование воды для орошения и других менее "критических" видов хозяйственной деятельности.

"Приоритетом остается защита водных ресурсов и обеспечение населения питьевой водой", – отметил Хаджер.

С 28 июля Молдова на 30 дней ввела режим повышенной готовности в энергетике и гидрологическом секторе из-за низкого уровня воды в Днестре.

Между тем Венгрии и Румынии грозит дефицит электроэнергии из-за жары и крайне низкого уровня воды в Дунае – от его наличия зависит безопасная работа АЭС в обеих странах.

В Венгрии призвали крупные предприятия сократить потребление электроэнергии из-за того, что единственную АЭС страны придется остановить; в Румынии пока надеются избежать остановки своей электростанции.