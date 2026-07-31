В ЕС приветствовали объявленную Трампом договоренность о разоружении ХАМАС

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас приветствовала договоренность о разоружении группировки ХАМАС в секторе Газы, достигнутую при участии ряда стран.

Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своем X.

Каллас заявила, что план по разоружению группировки ХАМАС в секторе Газы, если он будет реализован, станет конструктивным шагом на пути к установлению мира.

План по разоружению ХАМАС в Газе, если он будет полностью реализован, станет конструктивным шагом на пути к миру.

The plan to disarm Hamas in Gaza, if fully implemented, would be a constructive step towards peace.



I welcome the deal brokered by the US, with the support of Egypt, Qatar, Türkiye, and @nmladenov.



A lot needs to fall in place for this to work. Success depends on the full… – Kaja Kallas (@kajakallas) July 31, 2026

"Приветствую соглашение, достигнутое при посредничестве США при поддержке Египта, Катара, Турции… Чтобы это сработало, очень многое должно сложиться как следует", – написала она.

Каллас отметила, что мониторинг выполнения обязательств со стороны ХАМАС станет "серьезным вызовом", и это также означает, что Израиль должен вывести свои войска из сектора Газы.

Глава дипломатического ведомства ЕС отметила, что Брюссель готов поддержать реализацию дальнейших шагов в рамках плана, и подчеркнула, что ЕС является крупнейшим донором гуманитарной помощи для Газы, а две миссии ЕС в регионе играют важную роль в поддержке создания собственного государства палестинцев.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его Совет мира достиг "исторического соглашения" о "полном разоружении" ХАМАС и всех других группировок в секторе Газы.

Совет мира Трампа был создан в январе 2026 года в швейцарском Давосе.