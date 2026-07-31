В ЕС приветствовали объявленную Трампом договоренность о разоружении ХАМАС
Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас приветствовала договоренность о разоружении группировки ХАМАС в секторе Газы, достигнутую при участии ряда стран.
Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своем X.
Каллас заявила, что план по разоружению группировки ХАМАС в секторе Газы, если он будет реализован, станет конструктивным шагом на пути к установлению мира.
План по разоружению ХАМАС в Газе, если он будет полностью реализован, станет конструктивным шагом на пути к миру.
The plan to disarm Hamas in Gaza, if fully implemented, would be a constructive step towards peace.– Kaja Kallas (@kajakallas) July 31, 2026
I welcome the deal brokered by the US, with the support of Egypt, Qatar, Türkiye, and @nmladenov.
A lot needs to fall in place for this to work. Success depends on the full…
"Приветствую соглашение, достигнутое при посредничестве США при поддержке Египта, Катара, Турции… Чтобы это сработало, очень многое должно сложиться как следует", – написала она.
Каллас отметила, что мониторинг выполнения обязательств со стороны ХАМАС станет "серьезным вызовом", и это также означает, что Израиль должен вывести свои войска из сектора Газы.
Глава дипломатического ведомства ЕС отметила, что Брюссель готов поддержать реализацию дальнейших шагов в рамках плана, и подчеркнула, что ЕС является крупнейшим донором гуманитарной помощи для Газы, а две миссии ЕС в регионе играют важную роль в поддержке создания собственного государства палестинцев.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его Совет мира достиг "исторического соглашения" о "полном разоружении" ХАМАС и всех других группировок в секторе Газы.
Совет мира Трампа был создан в январе 2026 года в швейцарском Давосе.