Глава МИД Латвии о миграционном кризисе в Испании: " это напоминает 2015 год"

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Рига обеспокоена событиями в испанском анклаве Сеута и что Испания должна взять ситуацию под контроль.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Браже назвала ситуацию в испанской Сеуте "шокирующей и неприемлемой".

"Это напоминает 2015 год. Со стороны Испании требуется решительная реакция на эти массовые нарушения внешней границы ЕС. Организованная массовая миграция представляет угрозу для всего ЕС", – подчеркнула латвийский министр.

Она добавила, что поддерживает связь с другими европейскими коллегами по этому вопросу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Испания должна восстановить контроль в Сеуте и обеспечить защиту внешней границы ЕС.

Итальянский премьер Джорджа Мелони в связи с событиями призывает приостановить действие "Шенгена" для Испании, её идея нашла поддержку и в других столицах.

Напомним, Сеута – испанский город-анклав на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек.