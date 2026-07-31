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Туск о миграционном кризисе в Сеуте: Испании стоит взять пример с Польши

Новости — Пятница, 31 июля 2026, 19:43 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне миграционного кризиса в Испании привел в пример реакцию Польши на "шантаж мигрантами" со стороны Беларуси и отметил, что от этого зависит будущее Шенгенской зоны.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своем X.

На фоне ситуации в испанском городе Сеута на африканском побережье, куда прибывают десятки тысяч мигрантов, Туск напомнил, что Польша в ответ на миграционный кризис на своей границе ужесточила процедуры предоставления убежища и построила забор на границе с Беларусью.

"Мы вложили миллиарды евро и задействовали тысячи военных, сотрудников полиции и пограничников. Испания должна последовать нашему примеру – если мы хотим, чтобы Шенгенская зона продолжала существовать", – заявил Дональд Туск.

Напомним, Сеута – испанский город на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Испания должна восстановить контроль в Сеуте и обеспечить защиту внешней границы ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с событиями призывает приостановить действие "Шенгена" для Испании, её идея нашла поддержку и в других столицах. Франция усилила контроль на границе с Испанией.

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Польша Испания миграционный кризис
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