Куди заведе Молдову корупційний скандал за участю родичів президентки Санду

Молдова втратила уряд.

У п'ятницю вранці прем'єр Александру Мунтяну несподівано подав у відставку – а це за конституцією означає відставку усіх інших міністрів.

Джерело проблем, що зрештою призвели до відставки прем'єра, не є секретом, адже Молдову лихоманить добрих два тижні.

Ця історія розпочалася як доволі дрібна, але неприємна для влади проблема, пов'язана із браком перевірки компетенції державних призначенців. Та дуже швидко вона переросла у багатогранний корупційний скандал, який зачепив також родичів президентки Маї Санду.

У керівній партії визнають, що йдеться про безпрецедентну загрозу. В її центрі – втрата довіри, що вже відбулася і може ще збільшитися. Причому проблема не лише у довірі до Санду особисто чи до її партії. На кону – суспільна підтримка європейського шляху Молдови.

Детально про політичну кризу у Молдові і її можливі наслідки – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу. Далі – стислий її виклад.

Ця історія розпочалася 18 червня з публікації провідного розслідувального медіа Молдови Ziarul de Garda (ZdG).ZdG про державну кампанію MoldATSA.

Це – природний монополіст, що регулює безпеку цивільного авіаруху, здійснює авіадиспетчерську діяльність тощо.

Виявилося, що керівник підприємства Думітру Вангелі збрехав у офіційній біографії, приписавши собі освіту авіатора і досвід пілота авіалайнерів у авіакомпанії Air Canada – хоча не мав ані одного, ані іншого.

Скандал дуже швидко набув політичних обрисів через те, що свого часу для призначення як в.о. керівника MoldATSA Вангелі отримав рекомендації впливових членів партії влади PAS.

І це тільки початок.

Згодом виявилося, що двоюрідна сестра президентки Анастасія Табурчану працювала керівницею пресслужби цього вельми непублічного держпідприємства і отримувала 120 тисяч лей на місяць, це понад 300 тисяч гривень.

Достатньо згадати, що остання новина на сайті MoldATSA, опублікована до початку нинішнього скандалу, датована серпнем 2025 року, і складалася аж з трьох речень.

Далі з'ясувалося, що Анастасія Табурчану отримала цю посаду без конкурсного відбору. Та й загалом, Вангелі на посаді керівника підприємства намагався брати топспівробітників без жодних конкурсів. Але і це був не кінець історії.

Згодом стало відомо, що родичка Санду одночасно з "інтенсивною" діяльністю у MoldATSA виконувала роботу також для уряду Молдови, причому за різних прем'єр-міністрів. У період прем'єрки Наталії Гавриліци (перший уряд Санду) її робота була публічною, а далі Табурчану перейшла до виконання проєктів з консультації уряду, фінансованих західними донорами, як то Євросоюзом.

Цей ланцюжок скандалів зараз лише розгортається.

Відставка прем'єр-міністра – найбільш помітний його наслідок, але не найбільше далекосяжний. Важливішою проблемою стало те, що ця історія підірвала довіру громадян і до влади, і до проєвропейських сил Молдови загалом.

Проблема у тому, що для багатьох громадян Санду є втіленням європейського вибору, тож її іміджеві проблеми стають проблемами ЄС в цілому.

Нинішній скандал грає на руку опозиції, яка у Молдові є переважно проросійською.

Наступні вибори, до яких лишилося три роки, стануть для партії влади серйозним випробуванням.

Щоб здолати цю проблему, майбутній уряд Молдови має показати реальні успіхи у боротьбі з корупцією, у збільшенні ефективності влади.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу.