В ОП вважають: у вступі до ЄС треба зберігати баланс між merit-based підходом і безпекою України

Україна повинна впроваджувати реформи для вступу до ЄС, але разом з тим не забувати про війну з Росією, повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Це він заявив на EU Accession Exchange Forum, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Важливо не втратити можливість стати частиною Євросоюзу, але й продовжувати боротися за спільну безпеку в Європі, сказав він.

"В Україні триває війна. Тому треба зберігати баланс між підходом, заснованим на досягненнях (merit-based approach) для вступу в ЄС і безпекою. Це потрібно, щоб не втратити історичний момент для вступу, підтримувати економіку, продовжувати боротьбу за незалежність і зміцнювати сам ЄС. Треба зберегти баланс між цими двома підходами, щоб не втратити безпеку на європейському континенті", – сказав Жовква.

За словами Жовкви, Україна продовжить приймати закони, необхідні для євроінтеграції.

"Розширення – дорога з двома напрямками. Країни-кандидати оцінюють за успішністю впровадження реформ. І Україна буде робити все, щоб продовжувати їх впроваджувати. За останній місяць Верховна Рада прийняла закони, які необхідні для вступу і не зупинятиметься в цьому процесі", – заявив заступник голови ОП.

Нагадаємо, Україна планує закрити якнайбільше переговорних розділів до кінця 2027 року – і планує продовжувати євроінтеграцію разом з Молдовою.

Більше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": "Мир" з Угорщиною, підтримка Польщі та план реформ: перше інтерв’ю віцепрем’єра з євроінтеграції.