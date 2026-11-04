Зеленський нагородив першу леді США орденом княгині Ольги

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом першу леді США Меланію Трамп за особистий внесок у гуманітарну підтримку України.

Про це йдеться в указі президента №1079/2026, передає "Європейська правда".

Цю нагороду український лідер присудив Трамп за "вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України".

Нагадаємо, напередодні у Білому домі заявили, що перша леді США особисто організує зустріч у США між представниками Росії та України.

23 жовтня у Білому домі повідомили, що Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Росією та Україною у місті Олешки, окупованого російськими військами, яке потерпає від гуманітарної катастрофи.

Пізніше вона натякнула, що могла б здійснити особисту поїздку до України на тлі новин про те, що вона домовилася про припинення вогню в окупованих РФ Олешках.

2 листопада перша леді США заявила, що в рамках гуманітарної місії під час перемир'я в Олешках було евакуйовано майже 800 людей.

Більше про ситуацію в окупованому місті читайте у матеріалі УП: "Олешки в облозі: місто, де їдять траву, ховають тіла в підвалі лікарні та чекають на евакуацію, якої немає".