Куда приведёт Молдову коррупционный скандал с участием родственников президента Санду

Молдова лишилась правительства.

В пятницу утром премьер-министр Александру Мунтяну неожиданно подал в отставку – а это, согласно Конституции, означает отставку всех остальных министров.

Источник проблем, которые в конечном итоге привели к отставке премьера, не является секретом, ведь Молдова переживает неспокойные времена уже добрые две недели.

Эта история началась как довольно мелкая, но неприятная для власти проблема, связанная с недостаточной проверкой компетенции государственных чиновников. Но очень быстро она переросла в многогранный коррупционный скандал, затронувший также родственников президента Майи Санду.

В правящей партии признают, что речь идет о беспрецедентной угрозе. В ее центре – потеря доверия, которая уже произошла и может еще усугубиться. Причем проблема не только в доверии к Санду лично или к ее партии. На кону – общественная поддержка европейского курса Молдовы.

Подробнее о политическом кризисе в Молдове и его возможных последствиях – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Молдова в режиме падения власти. Как сестра Санду и поддельный диплом и завели страну в кризис. Далее – краткое изложение статьи.

Эта история началась 18 июня с публикации ведущего расследовательского СМИ Молдовы Ziarul de Garda (ZdG). ZdG сообщило о государственной кампании MoldATSA.

Это – естественный монополист, регулирующий безопасность гражданского воздушного движения, осуществляющий авиадиспетчерскую деятельность и т. д.

Оказалось, что руководитель предприятия Думитру Вангели солгал в официальной биографии, приписав себе образование авиатора и опыт пилота авиалайнеров в авиакомпании Air Canada – хотя не имел ни того, ни другого.

Скандал очень быстро приобрел политический характер из-за того, что в свое время для назначения на должность и.о. руководителя MoldATSA Вангели получил рекомендации влиятельных членов правящей партии PAS.

И это только начало.

Впоследствии выяснилось, что двоюродная сестра президента Анастасия Табурчану работала руководителем пресс-службы этого весьма закрытого госпредприятия и получала 120 тысяч лей в месяц, что составляет более 300 тысяч гривен.

Достаточно вспомнить, что последняя новость на сайте MoldATSA, опубликованная до начала нынешнего скандала, датирована августом 2025 года и состояла целых из трёх предложений.

Затем выяснилось, что Анастасия Табурчану получила эту должность без конкурсного отбора. Да и в целом Вангели на посту руководителя предприятия пытался нанимать топ-сотрудников без каких-либо конкурсов. Но и это был не конец истории.

Впоследствии стало известно, что родственница Санду одновременно с "интенсивной" деятельностью в MoldATSA выполняла работу также для правительства Молдовы, причем при разных премьер-министрах. В период премьерства Натальи Гаврилицы (первое правительство Санду) её работа была публичной, а затем Табурчану перешла к реализации проектов по консультированию правительства, финансируемых западными донорами, такими как Евросоюз.

Эта цепочка скандалов сейчас только разворачивается.

Отставка премьер-министра – самое заметное из ее последствий, но не самое далекоидущее. Более серьезной проблемой стало то, что эта история подорвала доверие граждан как к власти, так и к проевропейским силам Молдовы в целом.

Проблема в том, что для многих граждан Санду является воплощением европейского выбора, поэтому её имиджевые проблемы становятся проблемами ЕС в целом.

Нынешний скандал играет на руку оппозиции, которая в Молдове является преимущественно пророссийской.

Следующие выборы, до которых осталось три года, станут для правящей партии серьёзным испытанием.

Чтобы преодолеть эту проблему, будущее правительство Молдовы должно продемонстрировать реальные успехи в борьбе с коррупцией и в повышении эффективности власти.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Молдова в режиме падения власти. Как сестра Санду и поддельный диплом и завели страну в кризис.