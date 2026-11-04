Сербський літак з проросійськими посадовцями розвернули на півдорозі до Москви

Літак, який прямував з Сербії до Росії з проросійським ексміністром оборони та лідером Руху соціалістів Александаром Вуліним, повернувся до аеропорту Белграда.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmax Balkans.

В літаку, що вилетів до Москви ввечері 3 листопада, перебували проросійський голова Руху соціалістів Александар Вулін, голова Сербської народної партії Ненад Попович та директор державної газової компанії "Србијагас" Душан Баятович.

Вулін стверджував, що вони летіли до Росії для переговорів щодо "газової угоди".

Рішення про повернення літака до Сербії було ухвалено, коли борт перебував над територією Литви. За інформацією авіакомпанії Air Serbia, це сталося після того, як компанія отримала повідомлення від відповідних органів про необхідність проведення додаткових перевірок безпеки щодо одного з пасажирів. За даними ЗМІ, йшлося саме про Вуліна.

Сам політик стверджує, що пройшов необхідні перевірки безпеки в аеропорту імені Ніколи Тесли. Також він заперечив, що перевозив з собою велику кількість готівки та золота.

"Я не поїхав до Москви як турист, хоча це одне з найкрасивіших міст світу. Я поїхав у справах, щоб боротися за продовження нашої газової угоди. Не для мене і вас, а для всіх громадян Сербії", – заявив Вулін в ефірі Informer TV.

Нагадаємо, Александар Вулін раніше був головою сербської розвідки, міністром оборони та внутрішніх справ країни.

У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "рускім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

США у 2023 році наклали на Вуліна санкції, звинувативши його у використанні посадових повноважень для підтримки Росії. Після цього той пішов у відставку і ненадовго став сенатором Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобув "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав поразку.

Більше про це читайте у статті: Хто прийшов до влади у Сербії. Розповідаємо про політику "студентів", які скинули Вучича