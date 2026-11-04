У Молдові сподіваються: підхід, заснований на досягненнях, надалі буде головним для вступу в ЄС

Голова євроінтеграційного комітету парламенту Молдови Адріан Балуцел заявив, що Молдова зараз зосереджується на прийнятті реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, і сподівається, що це стане важливим підґрунтям у переговорах.

Про це він сказав на EU Accession Exchage Forum, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Швидкість впровадження реформ, яку повинні зберігати країни-кандидати на вступ до ЄС, є дуже високою, вважає Балуцел. Але її потрібно зберігати, щоб переговори про вступ рухались швидше.

"Вступ до ЄС – це трансформативний процес для країни. Ми приймаємо необхідні закони, для яких у нормальних умовах парламентам знадобилось би кілька років. І за наступні два роки ми маємо прийняти і адаптувати ще більше законодавства. Тож ми сподіваємось, що merit-based approach (підхід, заснований на досягненнях) у вступі до ЄС збережеться. Бо ми бачимо, як країни міняються для кращого життя їхніх громадян", – сказав Балуцел.

Саме на зміні законодавства, необхідній для євороінтеграції, Молдова зосереджуватиметься в наступні два роки. Адже, за словами Балуцела, країна сподівається завершити переговори про вступ до 2028 року.

"Якщо ми успішно впроваджуватимемо реформи, то зможемо переконати всіх у Брюсселі у користі розширення. Так ми матимемо стійке підґрунтя для вступу", – заявив Адріан Балуцел.

Нагадаємо, Адріан Балуцел заявив, що Молдова не вважає процес вступу до ЄС перегонами з Україною і сподівається, що обидві держави успішно стануть частиною Євросоюзу.

Раніше повідомляли, що вже цього року Молдова може ініціювати у ЄС оцінювання IBAR – звіт про виконання проміжних індикаторів у переговорах про вступ, що дозволить перейти до закриття переговорних глав.