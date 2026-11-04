У США вперше обрали мусульманина до Сенату

Абдул Ель-Саєд, лікар і представник прогресивного крила Демократичної партії, переміг на виборах до Сенату США від штату Мічиган, здолавши республіканця Майка Роджерса; він стане першим мусульманином в історії країни, який обійме посаду сенатора США.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Ель-Саєд оголосив про свою перемогу у виборах до Сенату США в штаб-квартирі Мічиганської демократичної партії в Детройті.

Як зазначається, під час передвиборчої кампанії Ель-Саєд зіткнувся з численними нападками через свої релігійні переконання. Зокрема американський президент Дональд Трамп та його прихильники використовували ісламофобську риторику, ставлячи під сумнів його лояльність до США.

У своїй переможній промові політик розкритикував опонентів за спроби розділити американське суспільство замість того, щоб зосередитися на економічних проблемах громадян.

Ель-Саєд раніше очолював департамент охорони здоров’я округу Вейн. Під час кампанії він виступав за запровадження загальної системи медичного страхування Medicare for All, а також закликав припинити військову допомогу США Ізраїлю.

Також писали, що лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс може увійти в історію як перший темношкірий спікер нижньої палати Конгресу.

Як відомо, на виборах до Сенату Демократична партія здобула 53 місця (з необхідних для більшості 51). Також партія здобула 220 місць з необхідних 218 для більшості у Палаті представників, таким чином закріпивши свій контроль над обома палатами Конгресу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.