Міністр транспорту Іспанії вирішив піти з посади після останньої залізничної катастрофи

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив у вівторок, 3 листопада, що піде у відставку після двох залізничних катастроф із летальними наслідками, що сталися менш ніж за рік.

Про це він сказав під час спілкування з депутатами, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Пуене заявив, що ухвалив таке рішення після останньої катастрофи 28 жовтня, але водночас не уточнив, коли саме він залишить свою посаду.

"Міністр транспорту в такій країні, як Іспанія, не може залишатися на посаді після двох катастроф такої тяжкості, що сталися менш ніж за рік", – акцентував він.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

За останніми даними, жертвами катастрофи стали 74 особи.

Попередньою причиною аварії могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

3 листопада Рада міністрів в Іспанії схвалила пакет допомоги для постраждалих від залізничної катастрофи.