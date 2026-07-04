Укр Рус Eng

Зеленський: Нідерланди погодилися прийняти Спецтрибунал щодо агресії Росії

Новини — Субота, 4 липня 2026, 08:10 — Ольга Ковальчук

Уряд Нідерландів висловив готовність прийняти у себе Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Про це у своїх соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з нідерландським прем’єром Робом Єттеном, пише "Європейська правда".

Зеленський та Єттен провели телефонну розмову в п’ятницю ввечері. Український президент поінформував прем’єр-міністра Нідерландів про наслідки чергових російських ударів в ніч на четвер. 

Зеленський відмітив, що партнери висловили готовність робити кроки на захист життя, а протиповітряна оборона залишається однією з ключових тем співпраці України з Нідерландами. 

Він також висловив вдячність за рішення уряду Єттена прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. 

"Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки", – написав президент, додавши, що лідери узгодили графік наступних зустрічей. 

Нагадаємо, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

У Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив у Кишиневі, що цей трибунал допоможе правителю Росії здійснити те, чого він завжди хотів, – увійти в історію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Нідерланди Війна з РФ
Реклама: