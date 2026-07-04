Зеленський: Нідерланди погодилися прийняти Спецтрибунал щодо агресії Росії
Уряд Нідерландів висловив готовність прийняти у себе Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.
Про це у своїх соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з нідерландським прем’єром Робом Єттеном, пише "Європейська правда".
Зеленський та Єттен провели телефонну розмову в п’ятницю ввечері. Український президент поінформував прем’єр-міністра Нідерландів про наслідки чергових російських ударів в ніч на четвер.
Зеленський відмітив, що партнери висловили готовність робити кроки на захист життя, а протиповітряна оборона залишається однією з ключових тем співпраці України з Нідерландами.
Він також висловив вдячність за рішення уряду Єттена прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.
"Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки", – написав президент, додавши, що лідери узгодили графік наступних зустрічей.
Нагадаємо, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
У Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив у Кишиневі, що цей трибунал допоможе правителю Росії здійснити те, чого він завжди хотів, – увійти в історію.