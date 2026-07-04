Зеленский: Нидерланды согласились принять Спецтрибунал по делу об агрессии России

Правительство Нидерландов выразило готовность принять у себя Специальный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины.

Об этом в своих соцсетях сообщил президент Владимир Зеленский по итогам беседы с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Йеттен провели телефонный разговор в пятницу вечером. Украинский президент проинформировал премьер-министра Нидерландов о последствиях очередных российских ударов в ночь на четверг.

Зеленский отметил, что партнеры выразили готовность предпринимать шаги для защиты жизни, а противовоздушная оборона остается одной из ключевых тем сотрудничества Украины с Нидерландами.

Он также выразил благодарность за решение правительства Йеттена принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

"Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия", – написал президент, добавив, что лидеры согласовали график следующих встреч.

Напомним, 15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России.

В Офисе президента Украины ожидают начала работы спецтрибунала уже в следующем году.

Глава МИД Андрей Сибига заявил в Кишиневе, что этот трибунал поможет правителю России осуществить то, чего он всегда хотел, – войти в историю.