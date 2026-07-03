Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у вітальному листі до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з нагоди 250-ліття ухвалення Декларації незалежності США підкреслив тісний зв’язок між двома країнами, але натякнув на проблеми.

Текст листа наводить агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Штайнмаєр написав, що історія, яку Німеччина поділяє зі Сполученими Штатами, "має велике значення для німців".

"Вона несе з собою відповідальність. Вона зміцнює нашу єдність у рамках НАТО, що захищає не лише нашу безпеку, а й 250-річну обіцянку свободи, справедливості та самовизначення", – написав німецький президент.

Ці ідеали, додав Штайнмаєр, сформували світову історію та особливо глибоко вплинули на Німеччину та її відносини зі США. Німці допомогли побудувати американську державу в XIX столітті. І навпаки, шлях Німеччини до демократії у XX столітті був би немислимим без США, зазначив він.

Штайнмаєр нагадав, що Європа була визволена від нацистського ярма за допомогою американських військ. Німецький президент також згадав, як під час візиту до Західного Берліна в 1987 році колишній президент США Рональд Рейган звернувся до радянського лідера Михайла Горбачова із закликом знести стіну між двома німецькими державами.

"І відродження у свободі, і возз’єднання Німеччини були б немислимими без Сполучених Штатів", – написав Штайнмаєр.

Однак, не згадуючи конкретно про сучасну політику США, Штайнмаєр нагадав Трампу про актуальність ідеалів Декларації незалежності й сьогодні.

"Між благородними ідеалами та реаліями політичного життя завжди існуватиме розрив – у кожній демократії. Важливим є той курс, який ми обираємо. Для багатьох людей у наших двох країнах ця 250-та річниця є нагодою запитати: чи ми рухаємося правильним курсом? Відповідь ніколи не є голосом окремої особи, а голосом народу – вільного та рівного", – додав німецький президент.

Нагадаємо, у березні Штайнмаєр розкритикував військову операцію США проти Ірану, назвавши її порушенням міжнародного права.

У травні Штайнмаєр попереджав про загрози авторитарних тенденцій у світі.