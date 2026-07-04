В Вашингтоне из-за жары отменили парад, приуроченный к Дню независимости США

Парад, приуроченный к Дню независимости США, который должен был пройти в Вашингтоне 4 июля, был отменен из-за сильной жары.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Национальная метеорологическая служба США в пятницу объявила предупреждение об экстремальной жаре для округа Колумбия. Ожидается, что 4 июля температура будет колебаться от 43,3 °C до 46,1 °C.

Из-за погодных условий был отменен парад в честь Дня независимости, который был запланирован на 10:30 утра по восточному времени в субботу.

"Это решение было принято после тщательного и всестороннего рассмотрения вопроса безопасности наших участников, зрителей и персонала как главного приоритета", – говорится в заявлении организаторов.

Опасная волна жары принесла высокие температуры во многие американские города. По данным Центра прогнозирования погоды США, в пятницу более 197 миллионов человек от Канзаса до Мэна оказались под предупреждениями об экстремальной жаре.

Как известно, 4 июля США отмечают 250-летие со дня подписания декларации, провозгласившей независимость страны от Великобритании.

В своей речи по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов президент Дональд Трамп заявил о возрождении "коммунистической угрозы", которая, по его словам, представляет опасность для процветания страны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в поздравительном письме президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу по случаю 250-летия принятия Декларации независимости США подчеркнул тесную связь между двумя странами, но намекнул на проблемы.