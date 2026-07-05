Писториус не видит необходимости в поставках Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не считает необходимым поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, цитирует n-tv, пишет "Европейская правда".

Писториус заявил, что украинские силы уже эффективно наносят удары по российской инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, используя беспилотники.

Поэтому министр отметил, что не считает, что "Украине до сих пор нужны ракеты Taurus".

Писториус отметил, что ситуация на фронте остается в основном стабильной, без существенных изменений линии боевого столкновения, однако с большими потерями с обеих сторон.

"Ситуация еще никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. На поле боя движений почти нет. Иногда несколько километров в одну сторону, иногда – в другую, но всегда с невероятными потерями для российских вооруженных сил. И самое главное – Украине все чаще удается поражать цели на территории России, тем самым уничтожая нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику", – добавил министр обороны Германии.

В марте канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия пока не планирует поставки крылатых ракет Taurus в Украину, и отметил, что сегодня сама Украина имеет в своих арсеналах дальнобойное оружие, частично изготовленное при помощи Германии.

В мае министр обороны Михаил Федоров, комментируя актуальность поставок Украине крылатых ракет Taurus, отметил, что Киев всегда открыт для получения большего количества средств поражения, хотя и сейчас уже имеет собственные ракеты аналогичной дальности.