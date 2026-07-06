США вывели большую часть своих военных из Эстонии

Большая часть американских войск, дислоцированных в Эстонии, покинула страну на фоне запланированного пересмотра военного присутствия США в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что летом в страну должен прибыть новый американский контингент, который пробудет там до конца года. Однако подробности этого пока неизвестны.

"Это станет известно по итогам шестимесячного пересмотра, который проводит Пентагон. Но следующая ротация все же должна состояться в Эстонии в течение лета", – сказал Певкур.

Американские солдаты дислоцировались в Эстонии на военной базе в Тапи, а также в других местах – в общей сложности 500–700 человек. Сейчас их осталось менее сотни. Эти солдаты прибыли из бригады, базирующейся в Польше и Румынии. Вопрос об отправке американских военных в Польшу остается открытым, как и то, прибудет ли часть из них в Эстонию.

"Когда именно это произойдет в Польше, это, безусловно, не вопрос одного года. Это все-таки длительный процесс. Тогда также станет ясно, начнут ли в Эстонию прибывать ротационные подразделения из состава этой бригады или это будет какое-то другое подразделение", – отметил министр обороны.

США направили свое подразделение в Эстонию на ротационной основе в соответствии с соглашением между двумя странами.

Председатель комитета Рийгикогу по вопросам национальной обороны Калев Стоическу отметил, что США оставили Эстонию, как и другие страны восточного фланга, в режиме ожидания, независимо от того, сколько процентов страны тратят на оборону.

"Мы можем здесь петь, танцевать и даже прыгать на одной ноге. Но всё равно это решение принимает Белый дом и администрация США, исходя из собственных интересов и видения США", – отметил Стоическу.

Стоическу добавил, что если где-то в Европе и должны оставаться американские войска, то именно на восточном фланге. Певкур отметил, что в отношении будущего американских войск в Эстонии не стоит ожидать новостей даже на саммите НАТО, который начнется во вторник в Анкаре. До этого времени Таллинну придется обходиться собственными силами и боевыми группами НАТО, которые до сих пор находятся на ротации в странах Балтии.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что планы США сократить на треть численность своей военной авиации в Европе, а также вывести одну авианосную группу не будут иметь большого значения.

Издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

Впоследствии эти сообщения подтвердили представители Пентагона.