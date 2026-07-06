Британія посилила правила щодо політичних пожертв з-за кордону

Велика Британія у понеділок посилила правила щодо іноземних політичних пожертвувань у рамках зусиль, спрямованих на запобігання впливу іноземного фінансування на вибори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба британського уряду.

Британія запроваджує обмеження для закордонних пожертв на тлі того, як лідер ультраправої партії Reform UK Найджел Фарадж опинився під розслідуванням з боку наглядового органу за парламентськими стандартами через пожертву в розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів (6,68 мільйона доларів) від криптовалютного мільярдера з Таїланду Крістофера Харборна.

За останній рік партія Фараджа отримала близько 12 млн фунтів стерлінгів від тайського інвестора у криптовалюті, що викликає занепокоєння щодо прозорості таких пожертв.

Нові кроки уряду передбачають обмеження на великі політичні пожертвування від людей, які нещодавно переїхали до Великої Британії. Фактично встановлюється мінімальний час в один календарний рік, протягом якого особа повинна постійно проживати в країні, перш ніж вона зможе пожертвувати політичній партії чи кандидату суму, що перевищує встановлений ліміт – понад 100 000 фунтів стерлінгів.

Крім того, відтепер політичні кандидати повинні будуть змушені декларувати пожертви на суму понад 2230 фунтів стерлінгів, отримані до того, як вони стали кандидатом, та довести, що будь-яке фінансування до висунення кандидатури надійшло із законних джерел.

Інші нові заходи включають суворіші перевірки на пожертви компаній, жорсткіші вимоги до прозорості для кандидатів, а також усунення лазівок, якими можуть скористатися ті, хто намагається втрутитися у вибори у Великій Британії.

"Занадто довго іноземні гроші, іноземні ботоферми та іноземні держави експлуатували систему, намагаючись спотворити наші вибори та посіяти розкол у нашій країні заради власних цілей. Ми вживаємо жорстких заходів проти тих, хто намагається купити – і продати – нашу демократію, і ставимо британський народ на перше місце", – заявив головний секретар британського прем'єр-міністра Даррен Джонс.

У травні тоді ще чинний міністр оборони Британії Джон Гілі закликав лідера правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа забезпечити прозорість щодо пожертви у розмірі 5 млн фунтів, зокрема щодо того, чи могла якась частина цієї суми бути пов’язана з прибутками, отриманими за рахунок зв’язків із Росією.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а у травні 2025 року з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.