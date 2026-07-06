Санчес переконуватиме Трампа, що Іспанія достатньо витрачає на оборону

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час саміту НАТО в Анкарі відстоюватиме свою позицію щодо видатків на оборону, які, на його думку, є достатніми для виконання зобов’язань перед Альянсом.

Про це повідомляє EFE, інформує "Європейська правда".

Серед питань, які будуть розглянуті на саміті НАТО, – аналіз того, як досягти мети, узгодженої на минулорічному саміті в Гаазі, а саме: щоб кожен із членів Альянсу збільшив свої військові видатки до 5% від ВВП.

Лише Іспанія відмовилася від цієї домовленості, при цьому Санчес запевнив, що 2,1% буде достатньо для виконання вимог НАТО, і відтоді президент США Дональд Трамп постійно висловлює критику та погрози за те, що Іспанія не дотримується спільного зобов’язання.

Цей конфлікт загострився через незгоду уряду Іспанії з операцією США та Ізраїлю в Ірані, яку Мадрид вважає такою, що суперечить міжнародному праву, і, відповідно, заборонив США використовувати для цього військові бази в Іспанії.

Саме тому президент США неодноразово робив заяви, подібні до тієї, яку він виголосив наприкінці червня разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, назвавши Іспанію "катастрофою" як партнера Альянсу.

Іспанський уряд не надає значення цій критиці, навіть погрозам виключення Іспанії з НАТО.

"Тут немає чого обговорювати", – зазначив Санчес, який твердо дотримується своєї позиції, наполягаючи на тому, що не збільшуватиме військові видатки до 5% ВВП, оскільки не вважає це необхідним і оскільки це вплине на бюджет, призначений для соціальних видатків.

Однак зараз активно вживаються заходи для досягнення показника у 2,1%, і в цьому контексті уряд запустить цього року щонайменше 15 нових спеціальних програм модернізації у сфері протиповітряної оборони та ракетних систем, на які буде виділено трохи більше за 1,4 млрд євро.

Саме це підтвердить Санчес перед іншими лідерами на саміті, який, як сподіваються джерела в уряді, опитані агентством EFE, не буде присвячений докорам Трампа на адресу Іспанії чи інших союзників, а стане нагодою для спільного аналізу потреб Альянсу в умовах нових викликів та вжиття відповідних заходів.

За даними ЗМІ, союзники сподіваються уникнути суперечок з Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.

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