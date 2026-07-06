Санчес будет убеждать Трампа, что Испания выделяет достаточно средств на оборону

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе саммита НАТО в Анкаре будет отстаивать свою позицию по расходам на оборону, которые, по его мнению, достаточны для выполнения обязательств перед Альянсом.

Об этом сообщает EFE, передает "Европейская правда".

Среди вопросов, которые будут рассмотрены на саммите НАТО, – анализ того, как достичь цели, согласованной на прошлогоднем саммите в Гааге, а именно: чтобы каждый из членов Альянса увеличил свои военные расходы до 5% от ВВП.

Только Испания отказалась от этой договоренности, при этом Санчес заверил, что 2,1% будет достаточно для выполнения требований НАТО, и с тех пор президент США Дональд Трамп постоянно высказывает критику и угрозы в связи с тем, что Испания не соблюдает общее обязательство.

Этот конфликт обострился из-за несогласия правительства Испании с операцией США и Израиля в Иране, которую Мадрид считает противоречащей международному праву, и, соответственно, запретил США использовать для этого военные базы, имеющиеся у них в Испании.

Именно поэтому президент США неоднократно делал заявления, подобные тому, которое он выступил в конце июня вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, назвав Испанию "катастрофой" как партнера Альянса.

Испанское правительство не придает значения этой критике, даже угрозам исключения Испании из НАТО.

"Здесь не о чем обсуждать", – отметил Санчес, который твердо придерживается своей позиции, настаивая на том, что не будет увеличивать военные расходы до 5 % ВВП, поскольку не считает это необходимым и поскольку это повлияет на бюджет, предназначенный для социальных расходов.

Однако в настоящее время активно принимаются меры для достижения показателя в 2,1%, и в этом контексте правительство запустит в этом году не менее 15 новых специальных программ модернизации в сфере противовоздушной обороны и ракетных систем, на которые будет выделено чуть более 1,4 млрд евро.

Именно это подтвердит Санчес перед другими лидерами на саммите, который, как надеются источники в правительстве, опрошенные агентством EFE, не будет посвящен упрекам Трампа в адрес Испании или других союзников, а станет поводом для совместного анализа потребностей Альянса в условиях новых вызовов и принятия соответствующих мер.

По данным СМИ, союзники надеются избежать споров с Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, объявив о новых расходах и соглашениях, а также проявив особое гостеприимство.

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