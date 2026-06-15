Прем’єр Іспанії закликав не забувати про ціну війни з Іраном

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес привітав оголошення про підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, закликавши при цьому не забувати про ціну конфлікту.

Про це Санчес написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Іспанії зазначив, що під час конфлікту загинули понад 7 400 осіб, переважно цивільних. Також були зруйновані сотні будинків, шкіл та лікарень, а зростання цін призвело до мільярдних збитків, у тому числі для Європи.

"Ось такий підсумок конфлікту в Ірані. Ми сподіваємося, що оголошена сьогодні мирна угода допоможе покласти край цій безглуздості, що її дотримуватимуться всі сторони, і що вона ознаменує початок нового етапу на Близькому Сході. Святкуймо. Але не забуваймо. І навчімося раз і назавжди, що війна – це помилка. Діалог і дипломатія – єдиний шлях", – заявив Санчес.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив про укладення мирної угоди з Іраном, а також анонсував відкриття Ормузької протоки найближчим часом.

На цьому тлі Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія заявили про свою готовність підтримати відновлення руху в Ормузькій протоці.

Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева.