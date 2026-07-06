Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російську атаку

Україна звернулася із запитом про скликання термінового засідання Ради безпеки ООН після чергового масованого російського обстрілу в ніч проти понеділка.

Про це в X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Європейська правда".

Глава МЗС закликав Демократичну Республіку Конго, яка нині головує в Раді, та постійних членів Радбезу підтримати прохання України про проведення засідання після другої за останні кілька днів масштабної атаки РФ.

"Кожна російська ракета, запущена проти України, несе повідомлення, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно прагне переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність, і що жорстокість настає без наслідків", – написав Сибіга.

Міністр закликав до єдності міжнародної спільноти у стримуванні російської агресії.

"Затримані чи слабкі реакції не можуть зупинити терор. Лише сильні, принципові та своєчасні дії зможуть це зробити", – наголосив посадовець.

Як відомо, в ніч проти 6 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Внаслідок російських ударів по Києву станом на зараз відомо про 12 загиблих та близько 60 поранених.

Президент Володимир Зеленський закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО після чергового російського обстрілу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого удару РФ по Києву заявив, що головне послання України до учасників саміту НАТО – це заклик захистити українських дітей від російських балістичних ракет.