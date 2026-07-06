Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с российской атакой

Украина обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН после очередного массированного российского обстрела в ночь на понедельник.

Об этом в X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Европейская правда".

Глава МИД призвал Демократическую Республику Конго, которая в настоящее время председательствует в Совете, и постоянных членов Совбеза поддержать просьбу Украины о проведении заседания после второй за последние несколько дней масштабной атаки РФ.

"Каждая российская ракета, запущенная против Украины, несет послание, которое выходит далеко за пределы наших границ. Оно стремится убедить мир, что насилие может заменить закон, что страх сильнее солидарности и что жестокость остается безнаказанной", – написал Сибига.

Министр призвал международное сообщество к единству в сдерживании российской агрессии.

"Затянутые или слабые реакции не могут остановить террор. Только решительные, принципиальные и своевременные действия смогут это сделать", – подчеркнул чиновник.

Как известно, в ночь на 6 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В результате российских ударов по Киеву на данный момент известно о 12 погибших и около 60 раненых.

Президент Владимир Зеленский призвал к решительным решениям по защите украинского неба на саммите НАТО после очередного российского обстрела.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированного удара РФ по Киеву заявил, что главное послание Украины участникам саммита НАТО – это призыв защитить украинских детей от российских баллистических ракет.