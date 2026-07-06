Президент Литви затвердив новий уряд у повному складі

Президент Литви Гітанас Науседа затвердив склад нового уряду, запропонований Міндаугасом Сінкявічюсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначили в адміністрації литовського президента, відповідний указ Науседа підписав у понеділок, 6 липня.

"У понеділок Гітанас Науседа, керуючись Конституцією та беручи до уваги подання прем’єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса, підписав указ, яким затвердив склад XXI уряду", – йдеться в повідомленні адміністрації президента.

Тепер Сінкявічюс має представити литовському Сейму програму свого уряду, після чого депутати проголосують за затвердження міністрів на посадах.

Нещодавно Сейм Литви підтримав призначення лідера соціал-демократів Міндаугаса Сінкявічюса новим прем’єр-міністром.

Детальніше про це читайте у статті: Підтримка України та мовчанка щодо Білорусі: чи змінить новий прем'єр зовнішню політику Литви.