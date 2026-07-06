"Потрібен обмежувальний припис": Трамп вчергове поглузував з Мелоні

Президент США Дональд Трамп перед самітом НАТО в Анкарі висміяв прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні у соцмережах.

Відповідну публікацію він поширив у Truth Social, передає "Європейська правда".

Президент США опублікував фото з саміту "Групи семи", що відбувся минулого місяця у Франції, на якому італійська прем’єрка дивиться на Трампа. Світлина містить напис "Restraining order needed", що в перекладі означає "Потрібен обмежувальний припис".

Фото з допису Трампа

Обмежувальний припис – це запобіжний захід, що застосовується проти переслідувачів, згідно з яким судовий наказ зобов’язує порушника триматися на відстані від особи, яка зазнає його невиправданої уваги.

Саркастичний натяк Трампа на образ Мелоні на фотографії очевидний, враховуючи його попередні висловлювання про посадовицю.

За даними газети Corriere della Sera, італійський уряд цього разу не має наміру реагувати "на цю провокацію". Як зазначають джерела, протягом ночі прем'єр-міністерка та міністр закордонних справ Антоніо Таяні розмовляли, щоб узгодити стратегію, засновану на ігноруванні того, що вважається особистим невиправданим нападом з боку американського президента.

"Трамп – мерзенний хуліган. Повна солідарність з прем'єр-міністром", – написав лідер партії Azione Карло Календа на підтримку Мелоні.

Нагадаємо, минулого місяця італійська прем’єрка обурилася заявами президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито благала господаря Білого дому про спільне фото на саміті Групи семи. Мелоні сказала, що заяви Трампа повністю вигадані.

У інтерв’ю італійському телеканалу Трамп, зокрема, сказав таке: "Вона (Мелоні) благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода".

20 червня Трамп пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

На це прем’єрка Італії різко відповіла Трампу, що її популярність його не стосується, та порадила американському президенту стежити за своїми рейтингами.