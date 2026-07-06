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У Польщі кажуть, що ротація американських сил в країні завершиться найближчими тижнями

Новини — Понеділок, 6 липня 2026, 15:54 — Марія Ємець

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ротація американських сил у Польщі має завершитися найближчими тижнями. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш оголосив, що спілкувався із заступницею посла США у Польщі і військовим аташе та отримав від них інформацію про те, що призупинена ротація американських військових продовжиться. 

"Ротація (американських військових), яку призупинили кілька тижнів тому, відновлюється – вона триватиме", – заявив він. 

Косіняк-Камиш назвав це "позитивним сигналом".

Раніше міністр оголосив про "наступний етап" перемовин зі США щодо американської бази.

Зазвичай у Польщі розміщені близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі.  

Нагадаємо, 15 травня американські військові високопосадовці підтвердили, що Сполучені Штати скасували заплановану відправку 4 тисяч військовослужбовців у Польщу. 

Втім, за деякий час після розголосу президент США Дональд Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з президентом Каролем Навроцьким. 

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Польща США
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