У Польщі кажуть, що ротація американських сил в країні завершиться найближчими тижнями

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ротація американських сил у Польщі має завершитися найближчими тижнями.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш оголосив, що спілкувався із заступницею посла США у Польщі і військовим аташе та отримав від них інформацію про те, що призупинена ротація американських військових продовжиться.

"Ротація (американських військових), яку призупинили кілька тижнів тому, відновлюється – вона триватиме", – заявив він.

Косіняк-Камиш назвав це "позитивним сигналом".

Раніше міністр оголосив про "наступний етап" перемовин зі США щодо американської бази.

Зазвичай у Польщі розміщені близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі.

Нагадаємо, 15 травня американські військові високопосадовці підтвердили, що Сполучені Штати скасували заплановану відправку 4 тисяч військовослужбовців у Польщу.

Втім, за деякий час після розголосу президент США Дональд Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з президентом Каролем Навроцьким.