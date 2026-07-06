Російські пранкери спричинили політичний скандал у Греції

Грецькі опозиційні партії вимагають відставки головного радника прем’єр-міністра з питань національної безпеки після того, як він став жертвою російських пранкерів Вована і Лексуса і розкрив їм конфіденційну інформацію про безпеку Греції.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Видаючи себе за секретаря РНБО Рустема Умєрова, пранкери обговорили з грецьким посадовцем Таносом Докосом низку питань, зокрема нещодавно виявлений український морський дрон з вибухівкою.

"Я думав, що розмовляю з Умєровим… Це було наживо – я бачив його, так само, як бачу вас", – розповів Докос телеканалу Skai TV.

Він наголосив, що час інциденту не був випадковим, оскільки стався безпосередньо напередодні саміту НАТО в Анкарі, де, як очікується, Україна буде домінувати на порядку денному.

У розмові з пранкерами Докос також торкнувся теми внутрішньої політики, припустивши, що наступні загальні вибори, офіційно заплановані на 2027 рік, можуть бути перенесені на раніший термін і відбутися вже протягом найближчих кількох місяців.

Грецький уряд намагався применшити значення інциденту, наполягаючи, що жодної секретної інформації не було розкрито, і пояснюючи його як витончену гібридну атаку з використанням штучного інтелекту.

Ця справа викликала запеклу політичну суперечку в Афінах, а опозиційні партії назвали її дипломатичним фіаско, яке поставило під сумнів процедури національної безпеки Греції.

"Докос розголосив інформацію про закордонні візити голови Національної розвідувальної служби Греції", – заявила головна опозиційна соціалістична партія ПАСОК у своїй заяві, закликаючи його піти у відставку.

Перед тим Вован і Лексус розіграли старшого радника президента Литви Дейвідаса Матульоніса.

Також жертвою російських пранкерів став радник президента Естонії Мадіс Ролл. Після публікації розмови пранкерів з ним російська пропаганда стверджує, що Україна нібито координує з Естонією удари по об’єктах у Росії.