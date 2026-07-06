У ЄС розповіли, як боротимуться з чергами на кордонах через нову систему вʼїзду

У вівторок, 7 липня, Європейська комісія проведе зустріч на експертному рівні з державами-членами ЄС, для налагодження роботи нової системи вʼїзду до Євросоюзу, щоб зменшити черги та затримки під час прикордонного контролю.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт 6 липня.

Єврокомісія обговорить недоліки та можливості покращення роботи нової системи в'їзду/виїзду (EES) в ЄС 7 липня.

"Зустріч відбудеться завтра. Це зустріч на технічному рівні, з посадовими особами Генерального директорату з питань міграції та внутрішніх справ (DG HOME)", – повідомив Ламмерт.

Він додав, що єврокомісар з внутрішніх питань Магнус Бруннер у цей самий час "посилює свої контакти з міністрами у відповідних державах-членах, щоб побачити, яка саме підтримка потрібна".

Речник нагадав, що йдеться про 1500 пунктів перетину кордону у 29 країнах ЄС, де була впроваджена нова система.

Наразі за новою системою зафіксовано майже 110 мільйонів зареєстрованих в'їздів та виїздів. Це більше, ніж 2 мільйони в'їздів та виїздів щотижня.

"Більшість викликів, з якими стикаються в певних аеропортах, стосуються не самої системи в'їзду-виїзду (EES), а скоріше структурних викликів, які існували ще до запровадження нової системи", – пояснив Ламмерт.

За його словами, у певних аеропортах, наприклад, не вистачає персоналу, десь не готова інфраструктура, десь – недостатньо місця для нових технічних потужностей. Також має братися до уваги загальна пропускна спроможність аеропорту.

"Frontex (Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони. – "ЄП") готовий направити персонал до найзавантаженіших аеропортів… І Frontex також буде готовий допомогти впровадити новий додаток для попередньої реєстрації, який був розроблений для всіх держав-членів", – повідомив речник Єврокомісії.

Щодо додатка, який дозволяє громадянам пройти попередню реєстрацію онлайн, у Єврокомісії виділили Швецію, яка налагодила його успішне використання.

Маркус Ламмерт також нагадав, що "коли виникають ситуації виключно високого навантаження на певному пункті перетину кордону, існує можливість тимчасово призупинити реєстрацію біометричних даних".

Як повідомляла "Європейська правда", авіаперевізники назвали європейські аеропорти, де пасажири стикаються з тривалими затримками через нову цифрову систему в’їзду/виїзду ЄС.

Раніше перевізники та інші галузеві групи звернулися до Комісії з листом, у якому висловили серйозну стурбованість через довгі черги на кордоні.

В той самий час, керівник компанії, що управляє аеропортами Рима заявив, що аеропорти італійської столиці будуть змушені призупинити дію нової біометричної прикордонної системи ЄС, щоб впоратися з літнім напливом туристів.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.