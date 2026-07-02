ЄС запропонує безмитний доступ на свій ринок для 80% експорту Вірменії

Євросоюз виділить Вірменії додаткові 18 млн євро на зміцнення та диверсифікацію торгівлі, а також пропонує застосувати автономні торговельні заходи, які дозволять лібералізувати близько 80% вірменського експорту до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту в Єреван, її слова наводить News.am.

Фон дер Ляєн розповіла, що зазначені 18 млн євро є останньою частиною раніше оголошеного пакету бюджетної підтримки Вірменії у розмірі 52 млн євро. Ці кошти можуть бути спрямовані, зокрема, на створення Агентства з просування експорту.

За її словами, Брюссель пропонує застосувати щодо вірменської продукції автономні торговельні заходи.

"Це дозволить лібералізувати близько 80% вірменського експорту до Європейського Союзу. Таким чином, близько 80% вашої торгівлі з нами більше не обкладатимуться митом", – сказала вона.

Президентка ЄК зауважила, що ці заходи відкриють європейський ринок майже для 99% свіжої сільськогосподарської продукції Вірменії, включаючи овочі, фрукти та іншу продукцію рослинного походження, а також для понад 90% експорту напоїв та алкогольної продукції.

Фон дер Ляєн також повідомила, що в середині липня до країни прибуде група європейських експертів, які працюватимуть з вірменськими виробниками, експортерами та підприємствами.

Крім того, голова Єврокомісії оголосила про новий пакет підтримки у розмірі 200 млн євро в рамках ініціативи Global Gateway для розвитку взаємозв'язків в регіоні.

За її словами, спільно з європейськими фінансовими інститутами планується мобілізувати до 2 млрд євро на транспортні, енергетичні та цифрові проєкти на Південному Кавказі, включаючи модернізацію прикордонної та дорожньої інфраструктури у Вірменії.

Окремо фон дер Ляйєн повідомила про запуск програми підтримки миру обсягом 20 млн євро для прикордонних громад Вірменії. Кошти будуть спрямовані на розвиток місцевої економіки, підтримку малого бізнесу, сучасні сільськогосподарські технології та управління водними ресурсами.

Нагадаємо, з 30 травня Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку.

У розмові з вірменським прем’єром Ніколом Пашиняном президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви "економічним примусом" та наголосила, що вони є неприйнятними.

Раніше Європейська комісія виділила Вірменії 34 мільйони євро для пом’якшення наслідків російських торговельних обмежень.