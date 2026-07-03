У Вірменії ухвалили закон, що обмежує право голосу громадян за кордоном

Парламент Вірменії остаточно ухвалив закон щодо обмеження права голосу громадян, які тривалий час проживали за кордоном.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн" та Newsam, пише "Європейська правда".

Національні збори Вірменії ухвалили в другому читанні й в цілому проєкт закону щодо обмеження права голосу вірменських громадян за кордоном, внесений депутатами від керівної партії "Громадянський договір".

Закон передбачає, що на загальнонаціональних виборах та референдумах не зможуть голосувати громадяни, які не перебували у Вірменії понад рік протягом останніх двох років до моменту публікації списків виборців. Винятки будуть можливі для тих, хто їздив в офіційні відрядження або на навчання.

Закон ухвалили голосами 63 депутатів, опозиція бойкотувала голосування.

Фракція опозиційної "Вірменії" планує оскаржувати закон у Конституційному суді.

Декілька неурядових організацій також критикували його як такий, що не відповідає конституції та непропорційно обмежує право голосу, порушуючи політичні права громадян і демократичні принципи.

Нагадаємо, останні парламентські вибори у Вірменії відбулися менше місяця тому, 7 червня, в умовах активного російського втручання. Прем’єр країни Нікол Пашинян після них заявив про "історичну перемогу".

Детально про результати голосування 7 червня читайте у статті: Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід.