Как ЕС открыл "окно возможностей" для Армении и воспользуется ли этим Пашинян

2 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Ереван.

Это уже второй её визит в армянскую столицу за месяц.

О том, какой сигнал она привезла в Ереван и собирается ли Армения реально сближаться с ЕС, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Осторожный Пашинян: что означает сдержанная реакция Еревана на беспрецедентную поддержку ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

В армянской столице президент Еврокомиссии объявила о беспрецедентной либерализации доступа товаров из Армении на рынки Европейского Союза.

"Мы можем перенаправить продукцию, которая сейчас в основном предназначена для российского рынка, на единый рынок ЕС, к 450 млн потребителей. Эта мера откроет двери в Европу почти для 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, а также для 90% вашего экспорта напитков и спиртных напитков. Это только начало", – отметила она.

Уже в скором времени армянские производители получат существенное упрощение для выхода на европейские рынки.

При этом речь идет об одностороннем открытии рынка ЕС, а не о взаимной либерализации. Ведь Армения по-прежнему остается членом созданного РФ Евразийского экономического союза – соответственно, не может в одностороннем порядке пересматривать условия доступа на свой рынок европейских товаров.

Помощь со стороны ЕС этим не ограничивается. По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС планирует помочь защититься и от энергетических угроз со стороны России.

В частности, уже в ближайшие дни европейские эксперты прибудут в Армению, чтобы найти пути диверсификации поставок энергоресурсов.

В свою очередь премьер Никол Пашинян, среди прочего, подчеркнул, что "мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачу создания кризиса в отношениях между Республикой Армения и Российской Федерацией".

По мнению председателя Европейской партии Армении Тиграна Хзмаляна, это не просто нетактичность, а свидетельство того, что армянские власти не готовы к реальному сближению с ЕС.

Впрочем, у властного лагеря на это обвинение есть ответ.

Как уже неоднократно приходилось слышать от проправительственных армянских политиков, открыто говорить о намерении вступить в ЕС в Ереване начнут только после того, как будет подписано мирное соглашение с Азербайджаном и разблокированы отношения с Турцией.

Показательно, что, оценивая результаты выборов в Армении, многие российские политологи отмечали, что Пашиняну не удалось одержать полную победу – его партия не получит конституционного большинства и, соответственно, не сможет внести в конституцию изменения, на которых настаивают в Баку. А именно – удалить оттуда все упоминания о Карабахе. Рассчитывать в этом вопросе на голоса откровенно пророссийской оппозиции явно не стоит.

А значит, без внесения конституционных изменений Армения не сможет подписать мирное соглашение с Азербайджаном, что и в дальнейшем будет непреодолимым препятствием для ее евроинтеграции.

Однако это не совсем так. У Никола Пашиняна есть способ внести изменения в конституцию без конституционного большинства в парламенте.

Речь идет о проведении общенационального референдума.

Для этого нужно собрать 300 тысяч подписей.

Не исключено, что у Пашиняна уже готовятся к реализации такого сценария. В частности, на прошлой неделе парламент проголосовал за запрет на голосование тем гражданам, которые не проживают постоянно в Армении.

Провал пророссийских партий на последних выборах, а вместе с тем – готовность ЕС бороться за регион, создают для Армении реальное "окно возможностей".

Непонятно лишь, нужен ли Николу Пашиняну этот шанс.

Его первый зарубежный визит после переизбрания премьером – в российский Екатеринбург. Это еще больше усиливает неопределенность относительно того, действительно ли армянские власти готовы воспользоваться шансом, который сейчас предлагает ЕС.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Осторожный Пашинян: что означает сдержанная реакция Еревана на беспрецедентную поддержку ЕС.