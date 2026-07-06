Президент и премьер-министр Чехии будут представлять страну по отдельности на саммите НАТО

После почти полугодового спора между правительством Чехии и президентом страны относительно формата участия в саммите НАТО в Анкаре стороны отправляются на мероприятие отдельными делегациями.

Об этом сообщает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, президент страны Петр Павел обеспечил себе участие в саммите благодаря решению Конституционного суда, однако правительство решило, что официальную делегацию возглавит премьер-министр Андрей Бабиш.

Отмечается, что Бабиш примет участие в обоих ключевых мероприятиях саммита – неформальном ужине и заседании Североатлантического совета.

В то же время расписание президента Пражский замок официально не обнародовал.

В состав правительственной делегации также входят министр иностранных дел Петр Мацинка, министр обороны Яромир Зуна и правительственный представитель по вопросам НАТО Якуб Ландовский.

В конце июня Бабиш заявил, что Павел был включен в состав делегации на саммите НАТО, но он предпочел бы, чтобы глава государства отказался от поездки.

Подробнее о конфликте между чешским правительством и президентом читайте в материале: Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к "орбанизации" Чехии.