Извержение Этны нарушило работу главного аэропорта Сицилии

Извержение вулкана Этна в понедельник нарушило работу аэропорта города Катания на итальянской Сицилии.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

В аэропорту Катании – главном на острове Сицилия – в понедельник приостановили прием и отправку рейсов в связи с активностью вулкана Этна как минимум до 18 часов по местному времени.

Авиакомпании посоветовали пассажирам проверять статус рейсов, прежде чем отправляться в аэропорт. Несколько десятков рейсов были перенаправлены в Палермо.

Утром 6 июля в оповещении для авиации предупредили, что на Этне продолжается сильное извержение пепла, высота облака может достигать 4500 метров.

Аэропорт Катании, расположенный в 45 км от Этны, регулярно страдает от соседства с самым активным вулканом Европы. Из Катании летают большинство популярных европейских авиакомпаний, таких как KLM, Lufthansa, Ryanair, easyJet, Wizz Air.

В феврале 2025 года очередное извержение Этны привлекло сотни туристов, что заставило полицию напомнить о мерах безопасности.