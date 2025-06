На вулкані Етна в Італії стався потужний викид попелу й газу

У понеділок із найбільшого активного вулкана Європи – Етни, що на острові Сицилія, вирвався величезний стовп попелу, газу й вулканічних порід.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AFP.

Незважаючи на візуально вражаюче явище, влада Італії заявила, що загрози для населення немає.

❗️🌋🇮🇹 – Mount Etna Eruption: Massive Smoke Clouds Fill the Sky



On Monday, June 2, 2025, Mount Etna, one of the world’s most active volcanoes, erupted again, sending massive clouds of smoke into the sky above Catania, Italy.



The eruption, characterized as a strombolian… pic.twitter.com/4riS2755je