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На вулкані Етна в Італії стався потужний викид попелу й газу

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Новини — Понеділок, 2 червня 2025, 16:54 — Христина Бондарєва

У понеділок із найбільшого активного вулкана Європи – Етни, що на острові Сицилія, вирвався величезний стовп попелу, газу й вулканічних порід. 

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AFP.

Незважаючи на візуально вражаюче явище, влада Італії заявила, що загрози для населення немає.

Згідно з даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), виверження розпочалося близько 11:24 за місцевим часом. Камери спостереження зафіксували пірокластичний потік, який, ймовірно, виник через обвал частини північного схилу південно-східного кратера.

Пірокластичні потоки – це надзвичайно небезпечні явища, що складаються з вулканічного попелу, гарячого газу й уламків порід, які з великою швидкістю спускаються схилами вулкана.

INGV повідомив, що активність Етни перейшла у фазу "лавового фонтанування", а попіл поступово розсіюється у південно-західному напрямку.

Президент регіону Сицилія Ренато Скіфані заявив, що, за оцінками експертів, виверження не становить небезпеки для людей. Потік не вийшов за межі так званої Долини Левів – популярного серед туристів району поблизу кратера.

"Частковий обвал південно-східного кратера, що спричинив вражаючу хмару висотою в кілька кілометрів і пірокластичний потік, – це явище, за яким ми уважно стежимо", – сказав Скіфані.

Керівник служби цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна закликав туристів утриматися від відвідування району виверження через можливе ускладнення ситуації.

Для авіації було оголошено червоний рівень тривоги – висоту виверження попелу оцінили у 6,5 км. Попри це, аеропорт у Катанії продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, 13 березня чимало жителів італійського міста Неаполь та його околиць провели ніч на вулицях і в своїх автомобілях після землетрусу, який похитнув будівлі і спричинив обвал уламків.

У вівторок, 13 травня, в районі Неаполя стався землетрус магнітудою 4,4, який став частиною серії "сильних" підземних поштовхів, що викликали паніку, але не призвели до руйнувань.

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Італія стихійні лиха
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