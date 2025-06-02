На вулкані Етна в Італії стався потужний викид попелу й газу

У понеділок із найбільшого активного вулкана Європи – Етни, що на острові Сицилія, вирвався величезний стовп попелу, газу й вулканічних порід.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AFP.

Незважаючи на візуально вражаюче явище, влада Італії заявила, що загрози для населення немає.

❗️🌋🇮🇹 – Mount Etna Eruption: Massive Smoke Clouds Fill the Sky



On Monday, June 2, 2025, Mount Etna, one of the world’s most active volcanoes, erupted again, sending massive clouds of smoke into the sky above Catania, Italy.



The eruption, characterized as a strombolian… pic.twitter.com/4riS2755je – 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 2, 2025

Згідно з даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), виверження розпочалося близько 11:24 за місцевим часом. Камери спостереження зафіксували пірокластичний потік, який, ймовірно, виник через обвал частини північного схилу південно-східного кратера.

Пірокластичні потоки – це надзвичайно небезпечні явища, що складаються з вулканічного попелу, гарячого газу й уламків порід, які з великою швидкістю спускаються схилами вулкана.

INGV повідомив, що активність Етни перейшла у фазу "лавового фонтанування", а попіл поступово розсіюється у південно-західному напрямку.

Президент регіону Сицилія Ренато Скіфані заявив, що, за оцінками експертів, виверження не становить небезпеки для людей. Потік не вийшов за межі так званої Долини Левів – популярного серед туристів району поблизу кратера.

"Частковий обвал південно-східного кратера, що спричинив вражаючу хмару висотою в кілька кілометрів і пірокластичний потік, – це явище, за яким ми уважно стежимо", – сказав Скіфані.

Керівник служби цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна закликав туристів утриматися від відвідування району виверження через можливе ускладнення ситуації.

Для авіації було оголошено червоний рівень тривоги – висоту виверження попелу оцінили у 6,5 км. Попри це, аеропорт у Катанії продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, 13 березня чимало жителів італійського міста Неаполь та його околиць провели ніч на вулицях і в своїх автомобілях після землетрусу, який похитнув будівлі і спричинив обвал уламків.

У вівторок, 13 травня, в районі Неаполя стався землетрус магнітудою 4,4, який став частиною серії "сильних" підземних поштовхів, що викликали паніку, але не призвели до руйнувань.