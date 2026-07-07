В Норвегии призвали Китай заставить Россию к переговорам

Норвежское правительство хочет, чтобы Китай использовал свои связи с российским руководством для содействия достижению переговорного урегулирования войны в Украине.

Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере, его цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Глава правительства Норвегии выступил с таким призывом во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Осло. Стере сообщил, что большая часть их переговоров была посвящена войне в Украине.

"Китай, вероятно, является страной с лучшим и самым прямым доступом к российскому руководству. Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал", – сказал норвежский премьер.

По словам чиновника, существует "большой потенциал" для сотрудничества Европы с Китаем, однако он остается ограниченным из-за взаимодействия Пекина с Москвой.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, выступая ранее в понедельник, заявил, что диалог с КНР о прекращении войны в Украине был "конструктивным и многообещающим".

"Я не пресс-секретарь Китая. Я не собираюсь их цитировать, но в их словах есть некоторые намеки", – сказал дипломат, когда его спросили, намекал ли Китай, что поможет привлечь Россию к переговорам.

Норвежские чиновники заявили, что переговоры между РФ и Украиной должны начаться без каких-либо условий, начиная с прекращения огня на основе текущей линии фронта.

"Это, по сути, является значительной уступкой со стороны Украины. Ведь это находится на их территории", – сказал премьер-министр Норвегии.

На прошлой неделе МИД Германии вызвал китайского посла для срочных переговоров из-за сообщений о том, что российских солдат обучают в Китае.

В мае стало известно, что в конце прошлого года китайские вооруженные силы тайно провели учения для около 200 российских солдат на территории Китая. Некоторые из них впоследствии вернулись, чтобы воевать в Украине.

Информация об этом была подтверждена спецслужбами Евросоюза, сообщил "ЕвроПравде" собеседник в Брюсселе на условиях анонимности.